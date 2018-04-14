Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

В ночь c 13 на 14 апреля президент США Дональд Трамп объявил о том, что принял решение об атаке на Сирию, не дожидаясь результатов уже начавшегося расследования работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о мнимой атаке химическим оружием в городе Дума.

Сразу после этого силы США, Великобритании и Франции нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Массированной бомбардировке подверглись военные базы и города в разных частях страны.

Силы коалиции из стран США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирийской арабской республике с военной базы Великобритании (Акротири, остров Кипр), Италии (Авианна) самолетами ТА, F-15 и F-16 ВВС США и самолетами «Торнадо» ВВС Великобритании. Кроме того, стратегической авиацией ВВС США (самолетами В1) был осуществлен пуск крылатых ракет по аэродромам Тифор, Хальхала, Меззе и Дювали, а также по двум гражданским объектам Дамаска. Из северной части Красного моря с кораблей ВМС США по этим целям был осуществлен пуск крылатых ракет морского базирования.

Как было сообщено на брифинге МО РФ и подтверждается из сирийских источников Федерального агентства новостей, было выпущено 103 ракеты по объектам на территории Сирии, 71 из которых были сбиты сирийским системами ПВО, которые состоят из комплексов, произведенных более 30 лет назад в СССР.

Ракеты, которые не удалось сбить устаревшими системами ПВО, ударили по нескольким стратегическим целям — аэродромам, самолеты с которых предусмотрительно были передислоцированы, а также по двум гражданским объектам — научному центру в Дамаске и исследовательскому центру Джамрая. Несмотря на массированный удар, разрушения в целом оцениваются как незначительные. При этом уже достоверно известно, что в ходе атаки получили ранения мирные жители САР, погибших нет. Как сообщают источники, сторож института в Дамаске при разборе поврежденных перекрытий повредил кисти рук.

Согласно источнику ФАН, российскому контингенту ничего не угрожало, но на случай военной агрессии США против РФ у военного командования группировкой ВКС РФ в Сирии были все возможности и полномочия для ответного удара.

«В случае, если бы в результате данной атаки появились бы угрозы для российских военнослужащих или для российских военных объектов, ответный удар был бы нанесен немедленно в соответствии с планом ликвидации военных объектов США и коалиции. Согласовывать такой ответ не было необходимости, все было согласовано заблаговременно, войска находились и находятся сейчас в полной боевой готовности. Ликвидация объектов, с которых выпускались ракеты коалиции, могла быть произведена в течении нескольких минут», — сообщил источник ФАН.

Как отмечает военный эксперт Центра прикладной политологии Петр Краснов, сирийская и российская сторона были максимально готовы к удару. А вот США и их сателлиты продемонстрировали странную и беззубую агрессию при нанесении ракетных ударов по САР.

«По логике западных стран, удар преследовал цель «наказать» правительственные силы Сирии путем уничтожения военной техники, которая необходима сирийской армии для продолжения успешных боевых действий. Однако сирийская техника и авиапарк ВВС САР не пострадали в ходе ночной атаки. В итоге удар США, Великобритании и Франции — трех сильных военных держав — оказался не более чем имитацией «наказания». Зная о том, что российские ВКС постоянно следят за сирийским небом, у западных стран просто отсутствуют другие меры для проявления агрессии в отношении Сирии. Удар США по Сирии оказался неэффективен как «брызги слюной во время драки».

Вывод, к которому приходят наблюдатели: три мировые державы, США, Великобритания и Франция, имитировали атаку, попытались помахать кулаками, а получилось, что побрызгали слюной во время драки. Удар был продиктован необходимостью выйти из «политического тупика», в который себя загнали лидеры стран голословными заявлениями о возмездии за выдуманную химическую атаку в Восточной Гуте. В реальности данная атака не нанесла ущерба ни сирийской армии, ни ее потенциалу, а медийный эффект от ударов по территории Сирии рассчитан исключительно для внутреннего потребления атаковавших стран, для решения собственных внутриполитических задач в каждой из этих стран.

По имеющейся информации со средств объективного контроля, силы Франции не выпустили ни одной ракеты по территории Сирии. На данный момент эта информация проверяется, но в случае получения подтверждения информации, окажется что опубликованное Францией видео стрельбы крылатыми ракетами «Missile De Croisire Naval» с эсминца «Aquitaine» является лишь видеомонтажом, который также направлен на внутреннюю аудиторию Франции. Возможно, отсутствие выпущенных Францией ракет объясняется тем, что Эмманюэль Макрон предусмотрительно оставил себе возможность «дать задний ход», так как понимает, что доказательств применения химического оружия в городе Дума нет.

Особо стоит отметить, что удару не подверглась резиденция президента САР Асада, которого президент США Дональд Трамп считает «главным злом». Асад с самого утра 14 апреля находится на своем рабочем месте и не уезжал из Дамаска, несмотря на распространяемую иностранными источниками дезинформацию о «бегстве президента САР из Дамаска».

Наблюдатели говорят о полном провале атаки сил коалиции по территории суверенного государства. При этом от сирийских военных источников ФАН поступает информация, что командиры некоторых аэродромов пытаются представить свои старые самолеты как потери в результате авиаударов США, чтобы получить взамен них новые от России — своего главного военного партнера и гранта безопасности на Ближнем Востоке.

Значительное беспокойство у наблюдателей вызывает тот факт, что удар был нанесен по гражданским объектам. Ранее удары наносились в основном по местам базирования террористов. Этот факт, как полагают специалисты, уже в скором времени вызовет негативные последствия для западных стран. Гражданское население Сирии, которое постепенно возвращается в свои дома и привыкает к мирной жизни, в связи с отсутствием логики в ударах сил коалиции может снова начать миграцию из страны и побежит в страны Запада, в том числе и во Францию. Европу может вновь захлестнуть миграционный кризис 2014-2015 годов.