Совет Безопасности ООН должен рассмотреть удары США по Сирии — МИД РФ

Москва, 14 апреля. Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с ракетным ударом по Сирии, при этом страны Запада уже начали оправдываться в связи с атакой. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В МИД РФ отреагировали на ракетный удар по Сирии со стороны США и союзников, который произошел около четырех утра 14 апреля.

«Дальше будет Совет Безопасности, который должен эту проблему полностью рассмотреть. Я уже могу предположить, что скажут наши западные коллеги. Они уже начали оправдываться, эти оправдания базируются на материалах средств массовой информации и социальных сетях», — прокомментировала российский дипломат.

Захарова отметила, что западные страны действуют таким образом уже долгое время — «тренд последней пятилетки» ссылаться на СМИ. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что если раньше Запад только обвинял, то сейчас «под лозунгом материалов из соцсетей уже наносит удары».

В Генштабе ВС Сирии сообщили, что в результате массированной атаки было выпущено 103 ракеты, пострадали трое гражданских. В Минобороны РФ отметили, что сирийские ПВО перехватили 71 ракету «Томагавк».

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин получает информацию о происходящем в Сирии от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он осудил действия США, Франции и Британии, подчеркнув, что они являются фактической помощью террористам. Российский лидер отметил, что удар западных стран может спровоцировать новую волну беженцев.