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«Под ударом окажется Европа»: Володин призвал остановить агрессию США в Сирии
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    «Под ударом окажется Европа»: Володин призвал остановить агрессию США в Сирии

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    «Под ударом окажется Европа»: Володин призвал остановить агрессию США в Сирии

    Москва, 14 апреля. Ударами по Сирии США втягивают в агрессию страны Европы и вовлекают мир в войну, Вашингтон необходимо остановить, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Он подчеркнул, что США и их союзники ударами по военным и гражданским объектам на территории САР нарушили международные правовые нормы.

    «Эти действия однозначно являются агрессией, и втягивание в нее европейских стран ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнул Володин.

    Он добавил, что последствия от ударов по САР самым негативным образомп скажутся на борьбе с международным терроризмом, в результате чего под ударом окажется весь мир, в том числе и Европа.

    «США вовлекают мир в войну, их необходимо остановить», — призвал спикер Госдумы.

    «Под ударом окажется Европа»: Володин призвал остановить агрессию США в Сирии

    Напомним, США и их союзники в ночь на субботу нанесли удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в котором Запад голословно обвинил Дамаск.

    Как сообщало Минобороны РФ, по территории САР было выпущено более 100 ракет, 71 из которых сирийские военные с помощью системы ПВО успешно перехватили. В боевой готовности находились в Сирии российские ПВО, они отслеживали и контролировали все пуски ракет.

    В результате ударов коалиции пострадали, по предварительным данным, три мирных жителя. Президент РФ Владимир Путин ранее осудил действия Вашингтона, отметив, что ударом по Сирии США и их союзники помогают террористам. Удары по САР российский лидер назвал агрессией, добавив, что они также могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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