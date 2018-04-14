Совет НАТО обсудит в Брюсселе удары США и союзников по Сирии

Брюссель, 14 апреля. Совет Североатлантического альянса обсудит на уровне послов удары США и их союзников по Сирийской арабской республике (САР). Об этом говорится в распространенном штаб-квартирой НАТО сообщении.

Встреча состоится в столице Бельгии 14 апреля.

«Североатлантический совет встретится на уровне послов во второй половине дня в штаб-квартире НАТО Брюсселе. Целью встречи станет предоставление информации США, Великобританией и Францией по последнему развитию ситуации в Сирии», — сообщает штаб-квартира НАТО.

Напомним, США и ряд их союзников обвинили Сирию в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, но не предоставили никаких доказательств. Позже Соединенные Штаты и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии. Также нанесение удара по территории САР анонсировала Франция, но ее участие в атаке не зафиксировано. Удары были нанесены в тот день, когда в Думу должна была прибыть комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Атаковавшие Сирию государства резко осудил президент России Владимир Путин. Он отметил, что действия США и их союзников могут спровоцировать увеличение потока беженцев из САР.

Представители Генштаба ВС РФ сообщили, что сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк». Всего по объектам на территории Сирии было выпущено 110 ракет.