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Италия дала понять коалиции США, что не предоставит свои базы для ударов по Сирии
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    Италия дала понять коалиции США, что не предоставит свои базы для ударов по Сирии

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    Премьер-министр Италии: дали понять союзникам, что не предоставим свои базы для удара по САР

    Москва, 14 апреля. Итальянский премьер-министр Паоло Джентилони сообщил, что Италия дала понять своим союзникам, что не может предоставить свои базы для нанесения ударов по Сирийской арабской республике. Об этом он заявил в субботу, 14 апреля.

    Паоло Джентилони отметил, что ракетный удар по Сирии был произведен США и «некоторыми европейскими странами». Об этом сообщает ТАСС.

    «Это союзные страны, наши связи с США тесные и особые, но в этот раз мы настаивали и дали понять, что логистическая помощь [со стороны Италии] не может подразумевать, что удары могли осуществляться с территории [нашей] страны», — заявил премьер-министр Италии.

    Глава итальянского правительства заявил, что «сейчас не момент для эскалации, настал момент дипломатии».

    Премьер-министр Италии: дали понять союзникам, что не предоставим свои базы для удара по САР

    Президент России Владимир Путин, отреагировав на агрессию США в Сирии, подчеркнул, что история расставит все по местам, она уже возложила на Штаты ответственность «за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией».

    Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что по объектам в САР было выпущено в общей сложности 103 ракет в ходе массированной ракетной атаки коалиции США.

    Напомним, что в ночь на субботу, 14 апреля, США совместно с Великобританией нанесли удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума. Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.

    Автор: Дарья Смолина
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