США не задействовали базу Инджирлик в Турции для ударов по Сирии

Москва, 14 апреля. При ударах по Сирии используемая ВВС США турецкая база Инджирлик не была задействована, заявил в субботу вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, отметив, что данный вопрос обсуждался президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

«Перед нанесением ударов по целям в Сирии начальники генштабов США и Турции, а также наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган – прим. ФАН) и американский президент Дональд Трамп обсудили этот вопрос», — говорится в публикации.

Напомним, возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по военным и гражданским объектам в Сирии в ночь на субботу в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад ранее голословно обвинил правительство САР.

Как сообщало Минобороны РФ, по сирийской территории было выпущено свыше 100 ракет. 71 из них сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО. Также в боевой готовности находились российские ПВО, размещенные в Сирии, они выявляли и контролировали все пуски ракет.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, подчеркнув, что они являются агрессией по отношению к суверенному государству и провоцируют новую волну беженцев. Кроме того, он отметил, что ударом по САР международная коалиция оказывает помощь террористам.