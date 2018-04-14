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Асад: Удары Запада сплотят народ Сирии в борьбе против терроризма
Новости Сирии
Роухани в разговоре с Асадом осудил агрессию США и союзников в Сирии
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    Асад: Удары Запада сплотят народ Сирии в борьбе против терроризма

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    Асад: Удары Запада сплотят народ Сирии в борьбе против терроризма

    Дамаск, 14 апреля. Нападения со стороны стран Запада, подобные произошедшему минувшей ночью, могут лишь еще больше сплотить народ Сирии в борьбе с террористами. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в ходе своей беседы в лидером Ирана Хасаном Роухани.

    По словам Асада, западные политики должны осознать, что потеряли контроль над ситуацией и теряют доверие собственных граждан.

    «Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», — заявил Асад.

    В беседе с Роухани президент Сирии подчеркнул, что такие события могут лишь «еще больше сплотить сирийский народ в борьбе с терроризмом».

    Асад: Удары Запада сплотят народ Сирии в борьбе против терроризма

    В ответ верховный лидер Ирана осудил ракетный удар по Сирии и в очередной раз подтвердил свою готовность поддерживать президента и народ Сирии в борьбе с терроризмом и агрессией со стороны Запада.

    Напомним, минувшей ночью силы США, Британии и Франции нанесли массированный удар по военным и научным объектам на территории Сирии. Поводом стали сообщения о «химатаке» на территории Восточной Гуты, по которой еще не успела провести расследования Организация по запрещению химического оружия.

    Корабли и авиация стран Запада выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет, из которых своих целей достигли лишь чуть более 30 — большинство ракет быть уничтожены сирийской ПВО.

    Асад: Удары Запада сплотят народ Сирии в борьбе против терроризма

    Президент России Владимир Путин заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН для выработки позиции по удару коалиции США по Сирии. Удар по Сирии Путин объявил ударом по «государству, которое находится на переднем плане в борьбе с терроризмом» и отметил, что страны Запада «потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ».

    Автор: Валентин Меликов
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