Пушков: Удар США и союзников не изменит соотношение сил в Сирии

Москва, 14 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на удар США и союзников по Сирии, который произошел около 4 утра 14 апреля. Парламентарий отметил, что атака не изменит соотношение сил в САР.

Запад использовал провокацию в сирийской Думе как предлог для нанесения ударов. Дамаск неоднократно заявлял об отсутствии отравляющих веществ, что подтверждали эксперты ОЗХО. Алексей Пушков отметил, что США не нуждались в результатах расследования Организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте.

«США не нужны были выяснения ОЗХО и всякие расследования, а нужен был предлог для удара по Сирии. Они его получили в виде ложной химической атаки. Чистая демонстрация мощи и агрессивности. Но развитие событий и соотношение сил в Сирии она не изменит», — написал парламентарий в Twitter.

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин получает информацию о ситуации в Сирии от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ранее он прокомментировал удар, сурово осудив действия США, Франции и Британии. Путин подчеркнул, что атака может спровоцировать новую волну беженцев. Своими действиями западные страны фактически помогают террористам.

По данным Генштаба ВС РФ, при атаке со стороны сил коалиции США, Британии и Франции ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету «Томагавк» из 103 выпущенных по гражданским и военным объектам.