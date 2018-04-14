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Появилось видео вылета британских истребителей для ударов по Сирии
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    Появилось видео вылета британских истребителей для ударов по Сирии

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    Появилось видео вылета британских истребителей для ударов по Сирии

    Лондон, 14 апреля. Четыре британских истребителя Tornado участвовали в нанесении ударов по Сирии в субботу. Они вылетели с базы ВВС Великобритании Акротири на Кипре, сообщил источник, близкий к Минобороны страны.

    «В операции участвовали четыре Tornado, вылетевшие с Кипра. Операция проводилась в координации с США и Францией. Истребители выпустили ракеты по цели, находясь за пределами сирийского воздушного пространства. Самолеты благополучно вернулись на базу», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Участие Британии носило вспомогательный характер, добавил он. Каждый самолет был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow с радиусом действия в 300 миль.

    Телеканал RT публикует видео подготовки британских самолетов:

    Стало известно, что самолеты соединенного королевства нанесли удар по бывшей ракетной базе, находящейся в 15 км от сирийского Хомса.

    Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по Сирии. К нему присоединились Франция и Великобритания. В сирийском Генштабе сообщили, что было выпущено 103 ракеты, пострадали три мирных жителя.

    Во время атаки сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».

    Президент России Владимир Путин осудил действия США и союзников. По его словам, коалиция своими действиями помогает террористам. Российский лидер выразил уверенность, что США провоцируют новую волну беженцев в САР.

    Автор: Дима Оленин
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