Появилось видео вылета британских истребителей для ударов по Сирии

Лондон, 14 апреля. Четыре британских истребителя Tornado участвовали в нанесении ударов по Сирии в субботу. Они вылетели с базы ВВС Великобритании Акротири на Кипре, сообщил источник, близкий к Минобороны страны.

«В операции участвовали четыре Tornado, вылетевшие с Кипра. Операция проводилась в координации с США и Францией. Истребители выпустили ракеты по цели, находясь за пределами сирийского воздушного пространства. Самолеты благополучно вернулись на базу», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Участие Британии носило вспомогательный характер, добавил он. Каждый самолет был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow с радиусом действия в 300 миль.

Телеканал RT публикует видео подготовки британских самолетов:

Стало известно, что самолеты соединенного королевства нанесли удар по бывшей ракетной базе, находящейся в 15 км от сирийского Хомса.

Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по Сирии. К нему присоединились Франция и Великобритания. В сирийском Генштабе сообщили, что было выпущено 103 ракеты, пострадали три мирных жителя.

Во время атаки сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».

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