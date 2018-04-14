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Сирия: опубликовано фото сбитой системой ПВО американской ракеты
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    Сирия: опубликовано фото сбитой системой ПВО американской ракеты

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    Сирия: опубликовано фото сбитой системой ПВО американской ракеты

    Москва, 14 апреля. Фотография сбитой сирийскими военными американской ракеты появилась в Сети. Снимок в своем Telegram-канале опубликовало арабское информационное агентство «САНА».

    «Обломки ракеты, сброшенной нашей (сирийской — прим. ФАН) воздушной обороной», — говорится в комментарии к фото.

    Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по военным и гражданским объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил правительство САР.

    По информации Минобороны РФ, всего по территории САР было запущено свыше 100 ракет. Как сообщает Генштаб ВС РФ, сирийской ПВО удалось перехватить 71 крылатую ракету «Томагавк». Однако в результате атаки все же пострадали три мирных жителя.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии. Он подчеркнул, что удар по САР является агрессией по отношению к суверенному государству и провоцирует новую волну беженцев.

    Сирия: опубликовано фото сбитой системой ПВО американской ракеты

    Автор: Василий Котов
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