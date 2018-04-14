Ле Пен заявила о непредсказуемых последствиях удара коалиции по Сирии

Москва, 14 апреля. Лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен назвала последствия ракетных ударов по Сирии драматическими и непредсказуемыми. Об этом политический деятель написала в своем микроблоге в Twitter.

«Удары по Сирии вовлекают нас в непредсказуемые и потенциально драматические последствия. Франция снова потеряла возможность показать себя на международной арене независимым и взвешенным государством», — написала Ле Пен в Twitter.

Ces frappes contre la #Syrie nous engagent dans une voie aux consquences imprvisibles et potentiellement dramatiques. La France perd nouveau une occasion d'apparatre sur la scne internationale comme une puissance indpendante et d'quilibre dans le monde. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 14, 2018

Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что не было зафиксировано анонсированного участия французской авиации в ударах по Сирии.

Сирийский Генштаб отметил, что было выпущено 110 ракет, пострадали три мирных жителя.

Президент России Владимир Путин, комментируя удар возглавляемой США коалиции по САР, заявил, что своими действиями Вашингтон помогает террористам. Также российский лидер отметил, что Штаты провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу США совместно с Великобританией нанесли удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума. Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.