Меню
Новости Сирии
Ле Пен заявила о непредсказуемых последствиях удара коалиции по Сирии
Новости Сирии
Роухани в разговоре с Асадом осудил агрессию США и союзников в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Ле Пен заявила о непредсказуемых последствиях удара коалиции по Сирии

    1748

    Ле Пен заявила о непредсказуемых последствиях удара коалиции по Сирии

    Москва, 14 апреля. Лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен назвала последствия ракетных ударов по Сирии драматическими и непредсказуемыми. Об этом политический деятель написала в своем микроблоге в Twitter.

    «Удары по Сирии вовлекают нас в непредсказуемые и потенциально драматические последствия. Франция снова потеряла возможность показать себя на международной арене независимым и взвешенным государством», — написала Ле Пен в Twitter.

    Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что не было зафиксировано анонсированного участия французской авиации в ударах по Сирии.

    Сирийский Генштаб отметил, что было выпущено 110 ракет, пострадали три мирных жителя. 

    Президент России Владимир Путин, комментируя удар возглавляемой США коалиции по САР, заявил, что своими действиями Вашингтон помогает террористам. Также российский лидер отметил, что Штаты провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Ле Пен заявила о непредсказуемых последствиях удара коалиции по Сирии

    Напомним, что в ночь с пятницы на субботу США совместно с Великобританией нанесли удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума. Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    58
    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    12:14   14 Апреля 2018
    2964
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    5105
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    7917