Знак полного ухода США: оппозиция прокомментировала удары коалиции по Сирии

Москва, 14 апреля. Удары стран Запада по Сирии, скорее всего, являются последней попыткой показать силу перед неизбежным уходом из региона, заявил представитель платформы «Москва» оппозиции Сирии Моханнад Дликан.

«Несмотря на высокомерие, показанное западной агрессией в отношении Сирии, ближайшие дни и недели докажут, что эта агрессия является знаком полного отхода США из Сирии в военном и политическом плане», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Он также добавил, что отступление США являются вынужденной тенденцией. Американская стороны «отчаянно нуждалась в этой агрессии, чтобы прикрыть свой уход».

13 апреля президент США Дональд Трамп принял решение атаковать сирийскую территорию. К нему присоединились Франция и Великобритания. Сирийской ПВО удалось перехватить 71 крылатую ракету «Томагавк», сообщили в российском Генштабе.

Напомним, что в сирийском Генштабе уточнили число выпущенных по территории республики ракет. Их оказалась 103. В результате пострадали три мирных жителя.

Президент РФ Владимир Путин осудил удары США, Франции и Великобритании, отметив, что подобными действиями коалиция лишь помогает террористам. Кроме того, США провоцируют новую волную беженцев в САР, уверен российский лидер.