Шурыгин: Наши «Панцири» сбили 12 из 12 ракет, выпущенных по аэродрому «Шайрат»

Москва, 14 апреля. Российские «Панцири» надежно прикрыли аэродром «Шайрат», заявил известный военкор и военный специалист Владислав Шурыгин, комментируя ночную ракетную атаку сил западной коалиции по Сирии.

«У меня пока нет достоверной информации, кто и в каком количестве их сбивал, — отметил он. — Могу сказать точно, что там, где были наши новые средства ПВО, те же самые «Панцири», которые прикрывали аэродром «Шайрат», — они сбили все цели, которые туда шли. Из 12 ракет все 12 были сбиты. По всему остальному эффективность нужно оценивать отдельно, когда будет полная информация», — уточнил собеседник ФАН.

Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по территории Сирии. По информации Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийская армия с помощью ПВО успешно перехватила.

Удары нанесены в качестве ответа на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск. Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео — постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого — оправдать силовое воздействие на Дамаск.

Президент России Владимир Путин отреагировал на агрессию США в Сирии. По словам российского лидера, западные страны, которые поддержали агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в САР.

Владимир Путин заявил также, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.