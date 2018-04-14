Посол России пристыдил США за неуважение к ООН после удара по Сирии

Токио, 14 апреля. Российский посол в Японии Михаил Галузин назвал ракетные удары по Сирии вооруженной агрессией и «очередной постыдной акцией США и их союзников».

В российской дипмиссии в Японии отреагировали на удар США и союзников, который произошел около 4 утра по московскому времени 14 апреля.

«Ракетные удары по Сирии без санкции Совбеза ООН и без заключения со стороны ОЗХО по вопросу о применении химоружия в Сирии — это вооруженная агрессия, грубейшее нарушение международного права, неуважение к ООН, фактическая помощь террористам ИГИЛ1 и Ан-Нусры (обе группировки запрещены в России), против которых сражается сирийская армия», — заявил Михаил Галузин.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что мир в очередной раз страдает от «маниакального стремления США к разрушительному «лидерству». Отметим, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оперативно докладывает главнокомандующему Владимиру Путину обстановку в САР.

По данным Генштаба ВС РФ, во время массированной атаки было выпущено 103 ракет, в результате удара пострадали три мирных жителя. Сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету «Томагавк». Как стало известно позднее, Франция не участвовала в нанесении ударов по Сирии, присоединившись к США и Британии только формально.

Российский лидер осудил действия США, Британии и Франции, подчеркнув, что этим они фактически помогают террористам. Владимир Путин отметил, что атака может спровоцировать новую волну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.