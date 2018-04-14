Таких дураков больше нет: Захарова проанализировала «секретный» доклад Франции по «химатаке» в Думе 

Москва, 14 апреля. Все доказательства «химической атаки в городе Дума», которая стала поводом для нанесения сегодня ночью массированного ракетного удара по Сирии силами коалиции США, сводятся к информации, полученной из СМИ и социальных сетей. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала «секретный доклад», подготовленный спецслужбами Франции, который послужил основанием для ракетного удара и был опубликован сегодня.

«Основанием для удара, согласно заявлениям официальных лиц США и опубликованному только что якобы секретному докладу соответствующих госструктур и секретных служб Франции, стали материалы средств массовой информации и социальных сетей», — отметила представитель российского дипломатического ведомства.

Захарова сравнила «секретный доклад» Франции с подложными доказательствами наличия химического оружия у президента Ирака Саддама Хуссейна: «Тогда подставили госсекретаря Колина Пауэла, дав ему пробирку, сегодня таких дураков больше нет, кто бы мог прийти в Совбез и показать какие-то пробирки. Этими дураками назначили собственные американские, британские, французские и вообще в принципе европейские СМИ».

Напомним, сегодня ночью по приказу президента США Дональда Трампа американские, британские и французские силы нанесли удар по Сирии, выпустив более 100 крылатых ракет по объектам на территории страны. Более двух третей ракет были сбиты, а остальные достигли целей вызвав разрушения и ранив троих мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин осудил агрессию США и заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Сирии. Он отметил, что удары коалиции США ставят под угрозу гуманитарную ситуацию в Сирии и способны вызывать новую волну беженцев.