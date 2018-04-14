Сирия под ударом США: ракеты Запада были попыткой отомстить за разгром ИГИЛ — эксперт

Соединенные Штаты, заручившись поддержкой своих союзников по международной коалиции — Франции и Великобритании, нанесли массированный удар по военным базам Сирийской арабской армии (САА). По информации Минобороны РФ, ими было выпущено в сумме 103 ракеты — класса «воздух-земля» и «Томагавков», что примерно в два раза больше, чем во время атаки на «Шайрат» в апреле прошлого года. Однако был ли нанесен какой-то серьезный ущерб Сирии? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Представители российского военного ведомства передали, что значительная часть ракет была сбита еще на подлете к базам сирийскими системами ПВО. Так, например, аэродром «Думейр» к северо-востоку от Дамаска был атакован 12 ракетами, однако все они были ликвидированы, так и не достигнув цели, противоздушной обороной САР, причем с использованием старых зенитно-ракетных комплексов производства СССР.

Ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что данная атака фактически провалилась, не принеся силам арабской республики какого-то значительного урона:

«Ущерб был минимальный. Почти на всех действующих аэродромах, которые оказались целями США, практически все ракеты были перехвачены и уничтожены. Это притом, что бомбардировкам подверглись только те объекты, которые не входили в зону ответственности российских ПВО. Но даже системы противоздушной обороны Сирии справились с этими ракетами и смогли эффективно отразить удар. На одной из баз прошли три ракеты, но надо отметить — только три из 16, остальные 13 были перехвачены. Это говорит о высокой результативности работы сирийских ПВО. Сирия на этот раз даже сама смогла себя защитить. Конечно, при помощи вооружения, поставленного Россией, но все же. Надо признать, что армия САР возмужала в боях и повысила свой профессиональный уровень», — заметил эксперт.

Наш собеседник также добавил, что эта бомбардировка Соединенных Штатов и других членов западной коалиции выглядит как крайне отчаянный шаг, как вендетта за те подконтрольные Вашингтону террористические силы, которые были ликвидированы в ходе военной операции САА и российских ВКС, в частности за «Исламское государство»1 (запрещено в РФ).

«Этот удар показал, что Запад мстит России и Сирии за разгром террористов, которые являются его наймитами. Именно это мы и наблюдали. Запад обнажил свой оскал покровителя и спонсора боевиков-исламистов, заказчика международного терроризма в мире. Эта атака показывает, что ситуация в регионе для США и их союзников теперь складывается безнадежно», — резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.