«Стыдно за мою страну»: американцы отреагировали на удар США по Сирии

Москва, 14 апреля. Возглавляемая США коалиция не думает о гражданском населении Сирии, ударив по САР, западные лидеры напали на единственную страну, которая борется с террористами, считают американцы.

Такие комментарии пользователи социальных сетей оставили под опубликованным американским журналистом Томом Дагганом видео из сирийского Дамаска во время атаки. В ролике под звуки взрывов Дагган комментирует происходящее.

«Раздаются взрывы. Летят ракеты. Это Дамаск в 4.00 утра. Я убежден, что США атакуют Сирию. Это просто сумасшествие. Это было нам нужно меньше всего. Это было последней вещью на планете, в которой мы нуждались. Ракета поднимается в воздух. Спасибо, Америка. Спасибо большое. Дональд Трамп – старый идиот. Вы — абсолютный идиот», — говорит Дагган.

Жители США, а также граждане Великобритании и Франции, участвовавших в атаке Штатов, поддержали журналиста, подчеркнув, что действия их государств постыдны, а в мире разворачивается «тихая война», направленная против всего человечества.

«Эта «тихая война» ведется против всего человечества», — написал Fran Wallace, отметив, что действия США в конечном счете могут привести к уничтожению всей планеты.

«Не забывайте, что Великобритания и Франция тоже к этому причастны. Мне стыдно за то, что моя страна стала участницей этих зверских убийств невинных людей», — высказалась Bernadette Tyers.

В свою очередь Toni Tonescu напомнил о прежних заявлениях Запада относительно ситуации в САР, в которых представители стран, входящих в коалицию, выражали беспокойство по поводу положения мирных жителей Сирии.

«Никого в коалиции не заботит «бедный народ Сирии», — констатировал он.

«Западные лидеры напали на единственную страну, которая борется с террористами», — подвела итог Nina Daoud.

Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение в сирийском городе Дума химическое оружие, в котором Запад голословно обвинил Дамаск.

Как сообщало Минобороны, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийским военным с помощью системы ПВО удалось успешно перехватить. Также в боевую готовность были приведены российские системы ПВО в САР, они выявляли и контролировали все пуски ракет.

Тем не менее, в результате удара США в Сирии пострадали мирные жители. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия Вашингтона в САР являются агрессией по отношению к суверенному государству. Кроме того, глава государства отметил, что ударом США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.