Меню
Новости Сирии
«Стыдно за мою страну»: американцы отреагировали на удар США по Сирии
Новости Сирии
Россия созвала экстренное заседание ОДКБ после ударов по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    «Стыдно за мою страну»: американцы отреагировали на удар США по Сирии

    4550

    «Стыдно за мою страну»: американцы отреагировали на удар США по Сирии

    Москва, 14 апреля. Возглавляемая США коалиция не думает о гражданском населении Сирии, ударив по САР, западные лидеры напали на единственную страну, которая борется с террористами, считают американцы.

    Такие комментарии пользователи социальных сетей оставили под опубликованным американским журналистом Томом Дагганом видео из сирийского Дамаска во время атаки. В ролике под звуки взрывов Дагган комментирует происходящее.

    «Раздаются взрывы. Летят ракеты. Это Дамаск в 4.00 утра. Я убежден, что США атакуют Сирию. Это просто сумасшествие. Это было нам нужно меньше всего. Это было последней вещью на планете, в  которой мы нуждались. Ракета поднимается в воздух. Спасибо, Америка. Спасибо большое. Дональд Трамп – старый идиот. Вы — абсолютный идиот», — говорит Дагган.

    Жители США, а также граждане Великобритании и Франции, участвовавших в атаке Штатов, поддержали журналиста, подчеркнув, что действия их государств постыдны, а в мире разворачивается «тихая война», направленная против всего человечества.

    «Эта «тихая война» ведется против всего человечества», — написал Fran Wallace, отметив, что действия США в конечном счете могут привести к уничтожению всей планеты.

    «Не забывайте, что Великобритания и Франция тоже к этому причастны. Мне стыдно за то, что моя страна стала участницей этих зверских убийств невинных людей», — высказалась Bernadette Tyers.

    «Стыдно за мою страну»: американцы отреагировали на удар США по Сирии

    В свою очередь Toni Tonescu напомнил о прежних заявлениях Запада относительно ситуации в САР, в которых представители стран, входящих в коалицию, выражали беспокойство по поводу положения мирных жителей Сирии.

     «Никого в коалиции не заботит «бедный народ Сирии», — констатировал он.

    «Западные лидеры напали на единственную страну, которая борется с террористами», — подвела итог Nina Daoud.

    «Стыдно за мою страну»: американцы отреагировали на удар США по Сирии

    Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение в сирийском городе Дума химическое оружие, в котором Запад голословно обвинил Дамаск.

    Как сообщало Минобороны, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийским военным с помощью системы ПВО удалось успешно перехватить. Также в боевую готовность были приведены российские системы ПВО в САР, они выявляли и контролировали все пуски ракет.

    Тем не менее, в результате удара США в Сирии пострадали мирные жители. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия Вашингтона в САР являются агрессией по отношению к суверенному государству. Кроме того, глава государства отметил, что ударом США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    58
    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

    12:14   14 Апреля 2018
    2964
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    5105
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    7917