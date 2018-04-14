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Мэй дала оценку ночным ударам по Сирии
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    Мэй дала оценку ночным ударам по Сирии

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    Мэй дала оценку ночным ударам по Сирии

    Лондон, 14 апреля. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что уверена в успехе ударов по Сирии.

    Президент США Дональд Трамп ранее выступил с обращением к американцам, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Этот факт также подтвердили французские и британские власти. Однако впоследствии выяснилось, что Франция на самом деле не участвовала в ракетных ударах. 

    «Полная оценка авиаударов продолжается. Мы уверены, что они были успешными»,  — сказала премьер Британии Тереза Мэй.

    Глава британского правительства во время общения с журналистами ушла от ответа на вопрос о том, продолжатся ли авиаудары по Сирии.

    «Дипломатические усилия, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Сирии, будут продолжены, в том числе через ООН», — сказала Мэй.

    В Минобороны РФ сообщили, что в 3.42 по московскому времени 14 апреля самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по военным и гражданским объектам Сирии свыше сотни ракет. ПВО Сирии сбили значительную часть из них на подлете к целям. 

    Президент РФ Владимир Путин отреагировал на удар США, отметив, что страны, которые поддержали агрессивные действия Вашингтона, пренебрегли отправкой сотрудников ОЗХО в Сирию. Он подчеркнул, что инсценировка химатаки в Думе стала предлогом для удара, который может спровоцировать новую волну беженцев.

    Он осудил действия США и созывает заседание Совета Безопасности ООН. Запад предпринял военную акцию, не дожидаясь результатов расследования. Владимир Путин добавил, что своими действиями западные страны фактически помогают террористам.

    Мэй дала оценку ночным ударам по Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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