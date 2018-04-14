Мэй дала оценку ночным ударам по Сирии

Лондон, 14 апреля. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что уверена в успехе ударов по Сирии.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил с обращением к американцам, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Этот факт также подтвердили французские и британские власти. Однако впоследствии выяснилось, что Франция на самом деле не участвовала в ракетных ударах.

«Полная оценка авиаударов продолжается. Мы уверены, что они были успешными», — сказала премьер Британии Тереза Мэй.

Глава британского правительства во время общения с журналистами ушла от ответа на вопрос о том, продолжатся ли авиаудары по Сирии.

«Дипломатические усилия, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Сирии, будут продолжены, в том числе через ООН», — сказала Мэй.

В Минобороны РФ сообщили, что в 3.42 по московскому времени 14 апреля самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по военным и гражданским объектам Сирии свыше сотни ракет. ПВО Сирии сбили значительную часть из них на подлете к целям.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на удар США, отметив, что страны, которые поддержали агрессивные действия Вашингтона, пренебрегли отправкой сотрудников ОЗХО в Сирию. Он подчеркнул, что инсценировка химатаки в Думе стала предлогом для удара, который может спровоцировать новую волну беженцев.

Он осудил действия США и созывает заседание Совета Безопасности ООН. Запад предпринял военную акцию, не дожидаясь результатов расследования. Владимир Путин добавил, что своими действиями западные страны фактически помогают террористам.