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А потом случилось страшное: ВСУ обстреляли детей в Зайцево
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    А потом случилось страшное: ВСУ обстреляли детей в Зайцево

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    Бойцы ВСУ атаковали мирных жителей в Зайцево

    Зайцево, 14 апреля. Очередная атака ВСУ по поселку Зайцево едва не обернулась трагедией — украинские силовики обстреляли мирных жителей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью, и школьный автобус. На месте событий побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

    Первые обстрелы из крупнокалиберного вооружения начались около двух часов дня, когда сотрудники МККК раздавали гумпомощь у здания сельсовета. Сразу же после атаки, сотрудники международной организации прекратили выдачу пакетов с помощью. Согласно мандату МККК не имеет права проводить гуманитарные акции во время стрельбы. Тем не менее местные жители уговорили Красный Крест оставить коробки, чтобы их раздали сотрудники сельсовета — так и происходило, пока обстрел не усилился.

    «МККК выгрузил часть коробок и уехали. Мы продолжали раздавать помощь, и снаряды начали разрываться уже возле нас. Реакция людей была разная: кто кидал эти коробки и бежал, куда глаза глядят, кто-то кричал «Ложись, прячься!». Криков было много, все пытались друг другу помочь. Но потом случилось страшное — на горизонте появился детский автобус», — со слезами на глазах вспоминает глава сельсовета Зайцево Ирина Дикун.

    Все, кто находился в этот момент возле здания сельсовета, ринулись к автобусу вытаскивать детей. В ситуацию вмешались военнослужащие, которые находились в магазине неподалеку.

    «Я им очень благодарна — они быстро сгруппировались, сделали живой коридор и, прикрыв детей собой, провели их к зданию библиотеки возле медпункта. Если бы какие-то осколки и долетели до детей, военные приняли бы этот удар на себя. Мы все отвели детей в тесный уголочек под стеночкой. Поверьте, я не думала, что 30 человек могут в таком маленьком уголочке поместиться. А детки — они у меня умнички, молодцы. Друг друга обняли, старшие взяли на руки младших, а военнослужащие ограждали их живым щитом от беды», — продолжает Дикун.

    Обстрел продолжался около получаса. По словам Юлии Аникиной, школьницы, которая тоже была в этом автобусе, страшнее всего было за самых маленьких — учеников первого и второго классов. Они плакали от страха и безысходности.

    А потом случилось страшное: ВСУ обстреляли детей в Зайцево

    «Я живу недалеко, и к такому уже привыкла, но, сколько же это может продолжаться? Мы хотим, чтобы быстрее закончилась эта война. От нее страдают дети», — заключила Аникина.

    Напомним, украинские власти весной 2014 года инициировали военную операцию против жителей народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после кровавого государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним сведениям ООН, жертвами конфликта стали свыше десяти тысяч человек.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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