Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала

Париж, 14 апреля. Министерство обороны Франции опубликовало видеозапись, на которой показан процесс нанесения французскими силами ракетных ударов по объектам в Сирии вместе с союзниками — США и Великобританией. Однако по данным источника Федерального агентства новостей, французские военные вовсе не участвовали в ракетных ударах, лишь формально присоединившись к действиям коалиции.

«Запуск крылатой ракеты ВМС Франции с одного из наших многоцелевых эсминцев минувшей ночью в Средиземном море, — указано в комментарии к видеозаписи, опубликованной французским военным ведомством. — Цель: объект производства химического оружия в Сирии».

На видео показано, как французские военные в рубке корабля поворачивают стартовые ключи, а после - запуск ракеты с палубы корабля. Экраны на видеозаписи затуманены, поэтому никаких данных на них разглядеть невозможно.

Tir d’un missile de croisire naval depuis une de nos frgates multimissions cette nuit en Mditerrane. Objectif : un site de production d’armes chimiques du rgime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

Между тем, источник Федерального агентства новостей утверждает, что Франция на самом деле не участвовала в нанесении ракетного удара — а видео, соответственно, является постановкой.

«Силы Франции не нанесли ни выпустили ни одной ракеты по территории Сирии. По данным объективного контроля ракеты с военных объектов, принадлежащих Франции выпущены не были, — рассказал источник. — Франция только на декларативном уровне присоединилась к атаке на Сирию».

По мнению источника ФАН, французское руководство выбрало такой вариант действий, чтобы оставить себе возможность «дать задний ход» — поскольку понимает, что повод для нападения коалиции на Сирию — «атака с использованием химоружия в городе Дума» — был выдуманным.

Напомним, никаких доказательств того, что химическая атака в Думе имела место, так и не было представлено. При этом массированный ракетный удар по Сирии произошел в тот день, когда в Восточную Гуту должна была прибыть комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин сурово осудил агрессивные действия США и их союзников. Он отметил, что удары сил Запада по Сирии могут спровоцировать новую волну беженцев из Сирии — которые могут двинуться в том числе в страны Запада. Россия созывает в связи с атакой на Сирию экстренное заседание Совета безопасности ООН.