Лидер Ирана назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками после удара по Сирии

Тегеран, 14 апреля. Массированный ракетный удар по Сирии минувшей ночью является преступлением, заявил лидер Ирана Али Хаменеи, а подготовившие его и отдавшие приказ о нанесении ударов западные лидеры — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Франсуа Макрон — преступники, подчеркнул он.

«Я прямо объявляю президента Соединенных Штатов, президента Франции и премьер-министра Великобритании преступниками», — приводит иранское агентство IRNA слова Хаменеи.

Верховный лидер Ирана выступил с резким осуждением ночных ракетных ударов, в ходе которых американские корабли и авиация трех стран выпустили более сотни крылатых ракет по объектам в Сирии, причинив разрушения и ранив трех человек. Сирийские ПВО, будучи готовы к данной ситуации, смогли успешно отразить большую часть ударов и сбили более 70 ракет.

Российский президент Владимир Путин выступил с осуждением ракетных ударов США и заявил о созыве заседания Совета безопасности ООН.