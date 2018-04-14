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Лидер Ирана назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками после удара по Сирии
Политика
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    Лидер Ирана назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками после удара по Сирии

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    Лидер Ирана назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками после удара по Сирии

    Тегеран, 14 апреля. Массированный ракетный удар по Сирии минувшей ночью является преступлением, заявил лидер Ирана Али Хаменеи, а подготовившие его и отдавшие приказ о нанесении ударов западные лидеры — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Франсуа Макрон — преступники, подчеркнул он.

    «Я прямо объявляю президента Соединенных Штатов, президента Франции и премьер-министра Великобритании преступниками», — приводит иранское агентство IRNA слова Хаменеи.

    Верховный лидер Ирана выступил с резким осуждением ночных ракетных ударов, в ходе которых американские корабли и авиация трех стран выпустили более сотни крылатых ракет по объектам в Сирии, причинив разрушения и ранив трех человек. Сирийские ПВО, будучи готовы к данной ситуации, смогли успешно отразить большую часть ударов и сбили более 70 ракет.

    Лидер Ирана назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками после удара по Сирии

    Российский президент Владимир Путин выступил с осуждением ракетных ударов США и заявил о созыве заседания Совета безопасности ООН.

    Автор: Валентин Меликов
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