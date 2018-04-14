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Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

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    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 14 апреля. Не менее трех мирных жителей провинции Хомс пострадало в результате ракетных ударов международной коалиции, САА ведет обстрел позиций ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора, боевики напали на позиции САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Хомсе и Даръа, атакуют ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре, атакует ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

    Международная коалиция: нанесла ракетные удары по территориям САР.

    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Боевики атаковали расположения правительственных войск в районе авиабазы Найраб, передает военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Также военный источник пишет в сети Telegram (@emaannewscenter1), что перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями отмечаются недалеко от населенного пункта Хан Туман на юге провинции Алеппо.

    Местные источники сообщают, что в западной части региона фиксируются единичные столкновения между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Перестрелки между радикальными коалициями продолжаются, несмотря на заключенное между ними перемирие.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Минувшей ночью силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по территории Сирийской Арабской Республики. Хотя ПВО сирийской армии уничтожили значительную часть снарядов, некоторые из них достигли целей. Информационное агентство SANA пишет, что в результате попадания ракеты международной коалиции в склад боеприпасов САА на западе провинции Хомс пострадало, по меньшей мере, трое гражданских.  

    В северной части региона вновь зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, базирующимися в окрестностях города Ар-Растан. О перестрелках пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).   

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Недалеко от города Меядин на востоке провинции Дейр-эз-Зор зафиксированы боестолкновения между проправительственными силами и террористами «Исламского государства». О перестрелках между САА и бандами ИГИЛ1 пишет информационное агентство DeirEzzor 24 на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Сообщается также, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации ИГИЛовцев недалеко от границы с Ираком.

    Напомним, разрозненные отряды ИГ все еще скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона. Ранее курды не зачистили эти районы от «спящих ячеек» ИГ, что позволило исламистам подготовиться к атакам на позиции САА.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что в квартале Аль-Маншия административного центра провинции Даръа отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции.

    На западе провинции продолжаются бои между группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ, и Сирийской свободной армией (ССА). Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы нейтрализовали двоих командиров ССА.

    В юго-западной части региона не утихают бои между ИГ и «Тахрир аш-Шам». В эпицентре противостояния находится стратегически важный город Нава.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    На юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает в сети Telegram (@Syrianow10), что артиллерия правительственных войск наносит удары по опорным пунктам радикальных исламистов в районе деревни Хабит.

    Ранее сообщалось, что в населенный пункт были доставлены отравляющие токсичные вещества. Местные источники полагают, что «Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с применением химического оружия, чтобы позже обвинить правительственные силы в нарушении международной конвенции.

    Провинция Хама

    Сирия новости 14 апреля 12.30: три мирных жителя Хомса пострадало в результате ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ атакует пункты дислокации «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Аз-Закят на севере провинции Хама.

    Ранее сообщалось, что в эту часть региона прибыло несколько единиц военной техники исламистов. В частности несколько пикапов, оснащенных пулеметами, было переброшено к поселению Мурек. Вероятно, сторонники «Джебхат ан-Нусры» готовятся атаковать позиции правительственных сил САР в Курназе и Халфае.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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