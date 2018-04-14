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Меркель объяснила удар коалиции США в Сирии
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    Меркель объяснила удар коалиции США в Сирии

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    Меркель объяснила удар коалиции США в Сирии

    Берлин, 14 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку действиям сил коалиции Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в Сирии, которые минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии. Меркель поблагодарила союзников за то, что они «взяли на себя ответственность».

    «Мы приветствуем, что наши американские, британские и французские союзники, как постоянные члены Советы Безопасности ООН, взяли на себя ответственность в подобной форме. Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предупредить сирийский режим от совершения дальнейших нарушений», — указано в заявлении на странице правительства Германии в Twitter.

    Меркель объяснила удар коалиции США в Сирии

    Напомним, в ходе массированного ракетного удара сегодня ночь силы коалиции выпустили по объектам в Сирии более сотни ракет, две трети которых были успешно перехвачены сирийскими ПВО. Российские силы были приведены в боевую готовность, однако ни одна ракета коалиции не проходила зону ответственность российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

    Президент РФ Владимир Путин объявил действия США открытой агрессией и заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН. Подчеркнув, что своими действиями коалиция оказывает поддержку террористам, Путин отметил, что действия США могут стать причиной новой волны беженцев из Сирии.

    Меркель объяснила удар коалиции США в Сирии

    Автор: Валентин Меликов
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