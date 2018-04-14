Меркель объяснила удар коалиции США в Сирии

Берлин, 14 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку действиям сил коалиции Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в Сирии, которые минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии. Меркель поблагодарила союзников за то, что они «взяли на себя ответственность».

«Мы приветствуем, что наши американские, британские и французские союзники, как постоянные члены Советы Безопасности ООН, взяли на себя ответственность в подобной форме. Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предупредить сирийский режим от совершения дальнейших нарушений», — указано в заявлении на странице правительства Германии в Twitter.

Напомним, в ходе массированного ракетного удара сегодня ночь силы коалиции выпустили по объектам в Сирии более сотни ракет, две трети которых были успешно перехвачены сирийскими ПВО. Российские силы были приведены в боевую готовность, однако ни одна ракета коалиции не проходила зону ответственность российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Президент РФ Владимир Путин объявил действия США открытой агрессией и заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН. Подчеркнув, что своими действиями коалиция оказывает поддержку террористам, Путин отметил, что действия США могут стать причиной новой волны беженцев из Сирии.