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Турция прокомментировала ракетный удар США в Сирии
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    Турция прокомментировала ракетный удар США в Сирии

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    Турция прокомментировала ракетный удар США в Сирии

    Москва, 14 апреля. Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития в Турции Махир Унал прокомментировал нанесенные удары США и Великобритании по Сирии.

    Соответствующую информацию приводит турецкое агентство «Анадолу».

    «Из всех заявлений данный сценарий просматривался, с нами был произведен обмен информацией на этот счет», — заявил Махир Унал.

    Генеральный штаб России сообщил, что было выпущено в общей сложности 103 ракеты в ходе массированной ракетной атаки коалиции США.

    Российский лидер Владимир Путин отреагировал на агрессию США в Сирии. Путин заявил, что «история все расставит по своим местам», и она уже возложила на Штаты ответственность за «кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией».

    Президент России Владимир Путин отметил, что США своими действиями «еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам».

    Турция прокомментировала ракетный удар США в Сирии

    Напомним, что в ночь на 14 апреля США совместно с Великобританией нанесли удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума. Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.

    Автор: Дарья Смолина
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