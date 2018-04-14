Проханов предупредил об опасности, которая угрожает России после ударов США по Сирии

Москва, 14 апреля. Американские политические элиты уже осуществили по отношению к России два из трех этапов на пути к победе, остался последний удар. Об этом, комментируя в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей ночную ракетную атаку коалиции во главе с США, заявил глава Изборского клуба писатель Александр Проханов.

Проханов предупредил об опасности, которая угрожает России после ударов США и их союзников по Сирии

«Война в Сирии идет очень давно. Этот удар — победа американцев, которые осуществляют свою стратегию, в которой несколько пунктов. Первое — провокация. В данном случае — химическая, как было и в Иране. Второй этап — демонизация режима, который якобы осуществил химатаку. В этой демонизации участвовала вся мощь мировых СМИ, которые контролируются Америкой. А третье — это удар», — говорит Проханов.

По мнению писателя, подобные удары были осуществлены не только по Сирии. Они были нанесены по Ираку, Ливии, Югославии. Россия на европейском театре прошла две стадии. Ее обвинили в химической атаке в Солсбери, и едва ли не весь мир в это верит. И Россия — демонизирована в глазах огромного количества европейских государства. Она считается агрессором, использующим оружие массового уничтожения, говорит собеседник ФАН.

«Теперь остается третья фаза, и мы, русские, должны это учитывать, — фаза нанесения ударов по России», — констатирует глава Изборского клуба.

Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по территории Сирии. По информации Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийская армия с помощью ПВО успешно перехватила.

Удары нанесены в качестве ответа на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск. Москва неоднократно подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео — постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого — оправдать силовое воздействие на Дамаск.

Президент России Владимир Путин отреагировал на агрессию США в Сирии. По словам российского лидера, западные страны, которые поддержали агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в САР.

Владимир Путин заявил также, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.