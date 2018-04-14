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Новости Сирии
Удар США в Сирии: ФАН публикует фото сбитых ракет и разрушений в Хомсе
Новости Сирии
Удар США в Сирии: ФАН публикует фото сбитых ракет и разрушений в Хомсе
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    Удар США в Сирии: ФАН публикует фото сбитых ракет и разрушений в Хомсе

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    Удар США в Сирии: ФАН публикует фото последствий разрушений в Хомсе

    Дамаск, 14 апреля. Корреспондент Федерального агентства новостей Мохамад Жарбуа показал фотографии с места ракетного удара в сирийском Хомсе. На снимках видны осколки ракет, сбитых сирийской системой ПВО и вызванные ими разрушения.

    Удар США в Сирии: ФАН публикует фото последствий разрушений в Хомсе

    Удар США в Сирии: ФАН публикует фото последствий разрушений в Хомсе

    На снимках, оказавшихся в распоряжении редакции ФАН, можно увидеть научный центр и военный склад, которые пострадали от ракетного удара США и союзников. Отмечается, что оба здания уже давно не использовались. В результате ударов также пострадали мирные жители.

    Удар США в Сирии: ФАН публикует фото последствий разрушений в Хомсе

    Удар США в Сирии: ФАН публикует фото последствий разрушений в Хомсе

    Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале ракетных ударов по Сирии. К нему присоединились Великобритания и Франция. Однако Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного участия Франции в ударах по САР. Свое решение Трамп обосновал тем, что Дамаск устроим химатаку в сирийской Думе. Москва неоднократно представляла доказательства того, что инцидент в Думе является срежиссированной провокацией стран Запада, цель которой — создать информационный вброс и оправдать силовые удары извне.

    По информации Минобороны России, по САР было выпущено 100 ракет, большую часть из которых сирийским ПВО удалось успешно отразить. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что удары по США усугубляют гуманитарную катастрофу в мире и провоцируют новую волну беженцев.

    Удар США в Сирии: ФАН публикует фото последствий разрушений в Хомсе

    Автор: Мохамад Жарбуа
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