Джабаров: «Создается ощущение, что Трампу надо было просто выпустить пар»

Москва, 14 апреля. В Совете Федерации ожидают срочного созыва Совета Безопасности ООН по ночной агрессии западной коалиции на Сирию.

Как заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, в ближайшее время стоит ожидать созыва Совбеза ООН в связи с ракетными ударами США и их союзников по Сирии.

По его мнению, инициатором созыва Совета Безопасности ООН должна выступить Сирия как страна, пострадавшая от нападения.

«Предпринятая сегодня американцами, французами и англичанами атака по Сирии была проведена по второстепенным объектам, — заявил сенатор в интервью Федеральному агентству новостей. — Создается ощущение, что Дональду Трампу надо было просто выпустить пар».

В то же время Владимир Джабаров обратил внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который пригрозил новыми ударами по Сирии, что не исключает дальнейшей эскалации конфликта.

«Видимо, французский президент забыл пример своего предшественника Николя Саркози, который подверг бомбардировке Ливию», — отметил сенатор, напомнив, что эта страна теперь лежит в руинах, а сам Саркози находится под судом.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более ста ракет по сирийским военным и гражданским объектам. «Удары наносились как с моря, так и с воздуха. Использовались крылатые ракеты и ракеты класса воздух — земля», — сообщили в Минобороны России.

В сирийском Генштабе уточнили, что было выпущено было 110 ракет, пострадали три человека.

Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

Во время массированной ракетной атаки со стороны сил коалиции США, Великобритании и Франции сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк», сообщили представители Генштаба ВС РФ.