Удар США по Сирии: как ПВО САР срезали хваленые американские «Томагавки»

Минувшей ночью Соединенные Штаты Америки, а также их союзники совершили военное преступление и нанесли ракетный удар по территории Сирии. Подробности того, как сирийские средства ПВО вели противовоздушный бой — в материале Федерального агентства новостей.

По данным военного ведомства России, 14 апреля с 3.42 до 5.10 (время московское) ударная авиация и военно-морской флот США, на пару с ВВС Великобритании и Франции выпустили по военным и научным объектам САР 103 крылатые ракеты класса «воздух-земля». При этом средства ПВО Сирии перехватили и «срезали» 71 ракету еще на подлете к целям.

Чем наносились удары

Франция: Как сообщает информационное агентство «Рейтер» со ссылкой на собственный источник в Елисейском дворце, при нанесении ударов по Сирии Франция использовала четыре многоцелевые ракетных фрегата и истребители четвертого поколения «Рафаль» и «Мираж».

«Цель — центр производства химического оружия сирийским режимом», — значится в сообщении французской стороны.

Tir d’un missile de croisire naval depuis une de nos frgates multimissions cette nuit en Mditerrane. Objectif : un site de production d’armes chimiques du rgime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

Однако источник Федерального агентства новостей утверждает, что Франция на самом деле не участвовала в нанесении ракетного удара — а видео, соответственно, является постановкой. Согласно его информации, ракеты с военных объектов, принадлежащих Франции, выпущены не были. По сути, Франция только на декларативном уровне присоединилась к атаке на Сирию.

Великобритания: В свою очередь кипрское государственное телевидение RIK отметило, что четыре британских истребителя «Торнадо» вылетели с военной базы Акротири на Кипре и нанесли удары по военным объектам САР близ города Хомс (одноименная провинция). По мнению британского и американского командования, именно там сирийское правительство якобы удерживало запасы химического оружия.

«Самолеты вылетели в 3.00 ночи и вернулись в целости. «Торнадо» нанесли удары по предприятиям, которые, как считают, используются для производства химического оружия в городе Хомс», — отметили сотрудники телеканала.

Примечательно, Великобритания использовала авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, которые производятся фирмой MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем). Подобные ракетные системы программируются для наведения на цель с использованием координат GPS и считаются высокоточным оружием. Тем не менее, все Storm Shadow были нейтрализованы еще на подлете к военным объектам Хомса, что говорит об очень серьезном провале хваленых ракет.

Однако в результате падения обломков пострадали трое мирных граждан Сирии.

Соединенные Штаты Америки: Для нанесения ударов по САР, вооруженные силы США задействовали три эскадренных миноносца с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Арли Бёрк» USS Donald Cook (DDG-75), USS Higgins (DDG-76) и USS Porter (DDG-78). Каждый из кораблей способен нести от 8 до 56 ракет типа BGM-109 Tomahawk.

Кроме того, в ударе были задействованы сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Rockwell B-1 Lancer, которые были про территории ближневосточной страны аэробаллистическими управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия AGM-69 SRAM и высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.

Как отработали средства ПВО Сирии

Для отражения ракетного удара, вооруженные силы САР в основном использовали советские зенитно-ракетные комплексы.

ЗРК малого радиуса действия С-125 «Печора-2М» — головной разработчик НПО «Алмаз» им. академика А. А. Расплетина, был принят на вооружение СССР в 1961 году. Используемые ракеты: ЗУР В600П (5В24).

ЗРК дальнего радиуса действия С-200ВЭ «Вега-Э» — головной разработчик НПО «Алмаз» им. академика А. А. Расплетина, был принят на вооружение СССР в 1967 году. Используемые ракеты: В-880Е (5В28Е), только осколочно-фугасная БЧ, дальность — 240 км.

Самоходные ЗРК «Бук» — головной разработчик НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова, был принят на вооружение СССР 1979-1998. Комплекс предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 14—18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Мобильные ЗРК 2К12 «Куб» — головной разработчик ОКБ-15 ГКАТ, был принят на вооружение 1967 — 1979 годах. Используемые ракеты: 3М9.

Все эти комплексы прикрывали: базу Республиканской гвардии (Дамаск), базу ПВО Сирии — гора Касьюн (Дамаск), авиабазу Меззе (Дамаск), авиабазу Думейр (Дамаск), исследовательский центр (Дамаск), исследовательский центр Джамрайя (Дамаск), 41-ю базу спецназа (Дамаск), военные объекты в аль-Рухайбе (Дамаск), объекты в районе аль-Кисва (Дамаск), объекты у озера Котайна (Хомс), авиабазу Хальхаля (Сувейда), иранскую базу в Азре (Даръа), военные склады Дханха (Хомс), базу Ярмук, иранская базу Тель Мари, окрестности Национального аэропорта Дамаска.

Так как большая часть сирийских систем ПВО была произведена более 30 лет назад, они не сумели перехватить и сбить все 103 крылатые ракеты, однако 71 перехваченная цель - это отличный результат. А мы напомним, что ранее президент США Дональд Трамп грозился нанести удары современными, высокоточными и «умными ракетами». В настоящее время мы можем увидеть эти «умные» образцы вооружения.

По официальным данным, в Сирии находится два дивизиона системы ПВО РФ большой дальности С-400 «Триумф». Они прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Более того, российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», однако ни одна из выпущенных по ближневосточной стране ракет в зону ответственности российских ПВО не попала.

«Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись» — заявили в Минобороны РФ.

Сразу после удара, президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями в Сирии, Соединенные Штаты и их союзники фактически помогают террористам.

«Своими действиями США несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам», — говорится в специальном заявлении главы государства, опубликованным пресс-службой Кремля.

Лидер Российской Федерации также подметил, что подобные, агрессивные действия коалиции усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев. Напомним, президент США Дональд Трамп ранее выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по САР. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и представители Елисейского дворца.