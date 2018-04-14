РФ может вернуться к рассмотрению вопросов о поставках С-300 в Сирию и другие страны

Москва, 14 апреля. Генштаб ВС РФ заявил, что Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию и другие страны. Об этом заявил руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской напомнил, что несколько лет назад РФ отказалась от поставок в Сирию ЗРК С-300 после настоятельной просьбы западных партнеров.

«С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — заявил он.

Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении ракетных ударов по территории Сирии. Вместе с ним к операции присоединились Великобритания и Франция. Свое решение американский глава обосновал якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе. Москва многократно представляла доказательства того, что инцидент в Думе — это срежиссированная провокация Запада. Цель этой провокации — устроить информационный вброс и обосновать применение силового удара извне.

В Минобороны РФ отметили, что сирийским ПВО удалось отразить значительную часть ракет коалиции. ПВО России также были приведены в готовность.

Президент России Владимир Путин, комментируя происходящее, заявил, что удары по США по Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в мире и провоцируют новую волну беженцев.