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РФ может вернуться к рассмотрению вопросов о поставках С-300 в Сирию и другие страны
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    РФ может вернуться к рассмотрению вопросов о поставках С-300 в Сирию и другие страны

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    РФ может вернуться к рассмотрению вопросов о поставках С-300 в Сирию и другие страны

    Москва, 14 апреля. Генштаб ВС РФ заявил, что Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию и другие страны. Об этом заявил руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской напомнил, что несколько лет назад РФ отказалась от поставок в Сирию ЗРК С-300 после настоятельной просьбы западных партнеров.

    «С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — заявил он.

    Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении ракетных ударов по территории Сирии. Вместе с ним к операции присоединились Великобритания и Франция. Свое решение американский глава обосновал якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе. Москва многократно представляла доказательства того, что инцидент в Думе — это срежиссированная провокация Запада. Цель этой провокации — устроить информационный вброс и обосновать применение силового удара извне.

    РФ может вернуться к рассмотрению вопросов о поставках С-300 в Сирию и другие страны

    В Минобороны РФ отметили, что сирийским ПВО удалось отразить значительную часть ракет коалиции. ПВО России также были приведены в готовность.

    Президент России Владимир Путин, комментируя происходящее, заявил, что удары по США по Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в мире и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Дима Оленин
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