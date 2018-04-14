Путин: Ракетным ударом по Сирии США помогают террористам

Москва, 14 апреля. Своими действиями в Сирии США фактически помогают террористам, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин, комментируя удар возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по САР.

«Своими действиями США несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам», — говорится в специальном заявлении главы государства, опубликованным пресс-службой Кремля.

Напомним, в ночь на субботу США совместно с Францией и Великобританией нанесли удар по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском в сирийском городе Дума химического оружия.

Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения Запада в адрес сирийского правительства голословны, являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР, а представленное «Белыми касками» в роли доказательства видео является постановкой.