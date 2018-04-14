Меню
Новости Сирии
Путин: Ракетным ударом по Сирии США помогают террористам
Новости Сирии
Удар США в Сирии: ФАН публикует фото сбитых ракет и разрушений в Хомсе
Следующая новость
Загрузка...

    Путин: Ракетным ударом по Сирии США помогают террористам

    4273

    Путин: Ракетным ударом по Сирии США помогают террористам

    Москва, 14 апреля. Своими действиями в Сирии США фактически помогают террористам, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин, комментируя удар возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по САР.

    «Своими действиями США несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам», — говорится в специальном заявлении главы государства, опубликованным пресс-службой Кремля.

    Напомним, в ночь на субботу США совместно с Францией и Великобританией нанесли удар по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском в сирийском городе Дума химического оружия.

    Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения Запада в адрес сирийского правительства голословны, являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР, а представленное «Белыми касками» в роли доказательства видео является постановкой.

    Путин: Ракетным ударом по Сирии США помогают террористам

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    3133
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    6671
    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    7:39   14 Апреля 2018
    5197
    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    6:43   14 Апреля 2018
    30386