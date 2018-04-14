В Генштабе ВС РФ рассказали, как российские ПВО в Сирии следили за ударом США

Москва, 14 апреля. Российские системы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы и следили за пусками крылатых ракет во время удара коалиции США. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Российские системы ПВО на базах Хмеймим и Тартус выявляли и контролировали все пуски ракет «как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании». Системы ПВО работают в боевом режиме, истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе, сообщил Рудской.

Удар по объектам в Сирии был нанесен 14 апреля в 3.42 по московскому времени силами ВС США при поддержке ВВС Британии и Франции. Он длился около полутора часа, до 5.42. Предлогом для нападения стала инсценировка применения отравляющих веществ в сирийском городе Дума, где побывали российские специалисты и не нашли признаков использования химоружия. В результате удара США пострадали мирные жители Сирии.