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В Генштабе ВС РФ рассказали, как российские ПВО в Сирии следили за ударом США
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    В Генштабе ВС РФ рассказали, как российские ПВО в Сирии следили за ударом США

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    В Генштабе ВС РФ рассказали, как российские ПВО в Сирии следили за ударом США

    Москва, 14 апреля. Российские системы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы и следили за пусками крылатых ракет во время удара коалиции США. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Российские системы ПВО на базах Хмеймим и Тартус выявляли и контролировали все пуски ракет «как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании». Системы ПВО работают в боевом режиме, истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе, сообщил Рудской.

    Удар по объектам в Сирии был нанесен 14 апреля в 3.42 по московскому времени силами ВС США при поддержке ВВС Британии и Франции. Он длился около полутора часа, до 5.42. Предлогом для нападения стала инсценировка применения отравляющих веществ в сирийском городе Дума, где побывали российские специалисты и не нашли признаков использования химоружия. В результате удара США пострадали мирные жители Сирии.

    В Генштабе ВС РФ рассказали, как российские ПВО в Сирии следили за ударом США

    Автор: Алексей Громов
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