Итоги недели: главные мировые события за последние семь дней

Ракетные атаки как ответ на инциденты, которых не было; бездоказательные обвинения и самое красивое попадание ворота. Об этом и не только расскажем сегодня в выпуске. На ФАН-ТВ традиционный дайджест «Мир за неделю».

По Сирии нанесли ракетный удар. Ранним утром субботы вооруженные силы Штатов, Великобритании и Франции провели совместную атаку по объектам в районе Дамаска и Хомса. Взрывы от авиаударов было слышно близ аэропорта и научно-исследовательского центра сирийской столицы, об этом нашему агентству сообщает источник. Известно, что вооруженные силы республики отразили значительную часть атак. В населенном пункте Кисва южнее столицы системы противоракетной обороны сбили 13 снарядов противника. Над городом Хомс ПРО также сработали результативно. По имеющимся данным пострадали мирные жители. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что операция стала ответом на применение химического оружия правительством Сирии, которое якобы имело место в городе Дума на прошлой неделе. Никаких убедительных доказательств этого так и не нашлось. А эксперты Организации по запрещению химического оружия пока даже не прибыли в Дамаск.

Российские политики незамедлительно отреагировали на удар по Сирии. Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сравнил его с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз. Даже время было выбрано идентичное – около четырех часов утра. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова возмущенно отметила, что это произошло тогда, когда раздираемая войной страна получила шанс на мирное будущее. В самих Штатах тоже осудили действия Трампа. Перед Белым Домом прошла акция протеста, а ряд сенаторов выступили с заявлением о том, что президент не имел права на подобное решение без одобрения Конгресса.

И это было уже не первое нападение на Сирийскую Арабскую Республику за неделю. Она началась с атаки на сирийскую авиабазу Тифор, что на востоке провинции Хомс. Самолеты израильских ВВС нанесли по западной части аэродрома три ракетных удара, другие снаряды удалось сбить. Три человека погибли, семь получили ранения.

Меж тем сдерживать нужно Россию. Генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический Альянс должен усилить ядерное сдерживание нашей страны, ради безопасности государств, входящих в НАТО.

Представители Организации по запрещению химического оружия передали руководству Великобритании результаты расследования по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доказательств причастности к инциденту России в документе не обнаружилось. Юлию Скрипаль на уходящей неделе выписали из больницы и перевезли в специальный госпиталь. Состояние ее отца «быстро улучшается», однако Сергей Скрипаль пока по-прежнему остается в медучреждении.

В Алжире разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Более 250 человек погибли. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике и упало в 50 километрах от столицы страны.

В азиатской части Стамбула сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк. Инцидент произошел в районе Анадолухисар. Корабль, шедший на Украину из Египта, врезался в дом рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха. Никто не пострадал, но строение получило серьезные повреждения. Отметим, здание было построено в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов.

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился за массовый слив личных данных пользователей. Выступая в конгрессе США, он также выразил сожаление, что не смог воспрепятствовать «российскому вмешательству» в американские выборы, хотя само вмешательство так и не было доказано за год расследований. Ранее сообщалось, что администрация Facebook случайно передала компании Cambridge Analytica личные данные 83 миллионов пользователей по всему миру. Данная организация занимается подготовкой коммуникативных стратегий в ходе избирательных кампаний.

Футбольные болельщики назвали самый красивый гол в истории мирового футбола. Фанатам по всей планете было предложено 32 варианта, которые отобрала специальная комиссия. Лучшим признали гол мексиканского полузащитника Мануэля Негрете. Самый красивый в мировой истории мяч был забит в ворота сборной Болгарии на чемпионате мира в Мексике в 1986 году.