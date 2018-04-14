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Сирия: жертв среди мирного населения и военных в результате удара США нет
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    Сирия: жертв среди мирного населения и военных в результате удара США нет

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    Сирия: жертв среди мирного населения и военных в результате удара США нет

    Москва, 14 апреля. По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военных Сирии в результате удара возглавляемой США международной коалиции по САР нет, сообщает Генштаб ВС РФ.

    «По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет», — сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по территории Сирии. По информации Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийская армия с помощью ПВО успешно перехватила.

    Удары нанесены в качестве ответа на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск. Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.

    Сирия: жертв среди мирного населения и военных в результате удара США нет

    Автор: Василий Котов
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