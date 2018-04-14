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Генштаб ВС РФ назвал количество выпущенных по Сирии крылатых ракет коалиции США
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    Генштаб ВС РФ назвал количество выпущенных по Сирии крылатых ракет коалиции США

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    Генштаб ВС РФ назвал количество выпущенных по Сирии крылатых ракет коалиции США

    Москва, 14 апреля. В ходе массированной ракетной атаки коалиции США по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 103 ракет, в том числе крылатые ракеты «Томагавк». Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВС России.

    Как отметил представитель Генштаба, во время ракетной атаки сирийским силам ПВО удалось уничтожить примерно две трети ракет, полагаясь при этом только на ракетные комплексы старых поколений — такие как С-200 и «Оса». Успешное отражение большей части ударов и минимальное количество пострадавших среди мирного населения и военных на земле, отметили в Генштабе, показывает высокий уровень выучки сирийских ракетчиков, подготовленных российскими специалистами.

    Напомним, поводом для массированного удара по Сирии стали сообщения об атаке с использованием химоружия в Восточной Гуте, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск — в то время как Минобороны РФ заявляет, что единственное доказательство «последствий химатаки» в городе Дума является постановочной видеозаписью.

    Генштаб ВС РФ назвал количество выпущенных по Сирии крылатых ракет коалиции США

    Как ранее сообщал телеканал RT, в Думу должна была прибыть комиссия Организации по запрещению химического оружия для расследования обстоятельств якобы имевшей место химатаки. Именно в день ее прибытия президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии.

    Президент РФ Владимир Путин назвал действия коалиции США агрессией против суверенного государства и заявил о том, что Россия созовет в связи с ударом по Сирии экстренное совещание Совета Безопасности ООН.

    Автор: Валентин Меликов
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