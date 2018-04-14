Генштаб ВС РФ назвал количество выпущенных по Сирии крылатых ракет коалиции США

Москва, 14 апреля. В ходе массированной ракетной атаки коалиции США по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 103 ракет, в том числе крылатые ракеты «Томагавк». Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВС России.

Как отметил представитель Генштаба, во время ракетной атаки сирийским силам ПВО удалось уничтожить примерно две трети ракет, полагаясь при этом только на ракетные комплексы старых поколений — такие как С-200 и «Оса». Успешное отражение большей части ударов и минимальное количество пострадавших среди мирного населения и военных на земле, отметили в Генштабе, показывает высокий уровень выучки сирийских ракетчиков, подготовленных российскими специалистами.

This is the moment the cruise missiles launched by #USNavy & #USAF hit their targets which were chemical weapons research labs in #Damascus, #Syria. The airstrike was completely coordinated with Russia to not trigger WWIII. #Russia had accepted destruction of these targets. pic.twitter.com/uF09tJMQGh — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 14, 2018

Напомним, поводом для массированного удара по Сирии стали сообщения об атаке с использованием химоружия в Восточной Гуте, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск — в то время как Минобороны РФ заявляет, что единственное доказательство «последствий химатаки» в городе Дума является постановочной видеозаписью.

Как ранее сообщал телеканал RT, в Думу должна была прибыть комиссия Организации по запрещению химического оружия для расследования обстоятельств якобы имевшей место химатаки. Именно в день ее прибытия президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия коалиции США агрессией против суверенного государства и заявил о том, что Россия созовет в связи с ударом по Сирии экстренное совещание Совета Безопасности ООН.