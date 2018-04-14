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Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного удара Франции по Сирии
Новости Сирии
Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала
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    Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного удара Франции по Сирии

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    Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного удара Франции по Сирии

    Москва, 14 апреля. Генштаб ВС РФ сообщил, что анонсированного участия французской авиации в ударах по Сирии зафиксировано не было.

    «Российскими системами противовоздушной обороны на базах «Хмеймим» и «Тартус» своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании», — сказал генерал-полковник Сергей Рудской, отметив, что анонсированное участие французской авиации зафиксировано не было.

    По его словам, Генштабом ВС РФ были задействованы самолеты ВВС США В-1В, F-15, F-16, а также ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

    Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на объекты над сирийской территорией в районе Эт-Танф, незаконно удерживаемом США, подчеркнул Рудской.

    Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного удара Франции по Сирии

    По информации Минобороны России, США и союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух – земля», большую часть из которых сбили сирийский ПВО.

    Поводом для удара США стала информация о якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе, в которой обвинили Дамаск. Москва представила доказательства того, что информация «Белых касок» об инциденте является недостоверным источником, она была сфабрикована. Кроме того, представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не нашли следов применения химоружия в Думе.

    Комментируя произошедшее в Сирии, президент России Владимир Путин заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Дима Оленин
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