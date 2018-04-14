Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного удара Франции по Сирии

Москва, 14 апреля. Генштаб ВС РФ сообщил, что анонсированного участия французской авиации в ударах по Сирии зафиксировано не было.

«Российскими системами противовоздушной обороны на базах «Хмеймим» и «Тартус» своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании», — сказал генерал-полковник Сергей Рудской, отметив, что анонсированное участие французской авиации зафиксировано не было.

По его словам, Генштабом ВС РФ были задействованы самолеты ВВС США В-1В, F-15, F-16, а также ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на объекты над сирийской территорией в районе Эт-Танф, незаконно удерживаемом США, подчеркнул Рудской.

По информации Минобороны России, США и союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух – земля», большую часть из которых сбили сирийский ПВО.

Поводом для удара США стала информация о якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе, в которой обвинили Дамаск. Москва представила доказательства того, что информация «Белых касок» об инциденте является недостоверным источником, она была сфабрикована. Кроме того, представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не нашли следов применения химоружия в Думе.

Комментируя произошедшее в Сирии, президент России Владимир Путин заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.