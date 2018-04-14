ПВО Сирии перехватила более 70 ракет во время удара коалиции США — Генштаб РФ

Москва, 14 апреля. Во время массированной ракетной атаки со стороны сил коалиции США, Великобритании и Франции сирийская ПВО смогла перехватить 71 крылатую ракету «Томагавк». Об этом сообщили представители Генштаба ВС РФ.

Как сообщили в Генштабе, при отражении удара были использованы сирийские средства ПВО советского и российского производства.

«Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», — подчеркнул начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. — Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами».

Напомним, целями ударов коалиции США в Сирии стали военные объекты, а также научные центры. Перехвачено было около двух третей от общего количества выпущенных ракет, в результате атаки пострадали три человека.