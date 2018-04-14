Меню
Новости Сирии
ПВО Сирии перехватила более 70 ракет во время удара коалиции США — Генштаб РФ
Новости Сирии
Франция опубликовала видео ракетного удара в Сирии, в котором не участвовала
Следующая новость
Загрузка...

    ПВО Сирии перехватила более 70 ракет во время удара коалиции США — Генштаб РФ

      /  Обновлено: 
    2438

    ПВО Сирии перехватила более 70 ракет во время удара коалиции США — Генштаб РФ

    Москва, 14 апреля. Во время массированной ракетной атаки со стороны сил коалиции США, Великобритании и Франции сирийская ПВО смогла перехватить 71 крылатую ракету «Томагавк». Об этом сообщили представители Генштаба ВС РФ.

    Как сообщили в Генштабе, при отражении удара были использованы сирийские средства ПВО советского и российского производства.

    «Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», — подчеркнул начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. — Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами».

    ПВО Сирии перехватила более 70 ракет во время удара коалиции США — Генштаб РФ

    Напомним, целями ударов коалиции США в Сирии стали военные объекты, а также научные центры. Перехвачено было около двух третей от общего количества выпущенных ракет, в результате атаки пострадали три человека.

    ПВО Сирии перехватила более 70 ракет во время удара коалиции США — Генштаб РФ

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    3388
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    6808
    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    7:39   14 Апреля 2018
    5246
    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    6:43   14 Апреля 2018
    30445