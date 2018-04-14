Трамп обратился к РФ и Ирану после ударов по Сирии

Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп обратился к России и Ирану в связи с началом военной операции против Сирии.

В частности, в эфире телеканала ABC News американский лидер заявил, что народы мира могут оцениваться друзьями, которых они поддерживают. По его словам, «ни одна нация не может преуспевать, поддерживая жестоких тиранов и государства-изгои».

Трамп напомнил, что в 2013 году президент России Владимир Путин выступил гарантом уничтожения химического оружия в Сирии. Однако президент США считает, что РФ не выполнила свое обещание. При том, что все сирийское химическое оружие было уничтожено еще в 2015 году

Глава Белого дома отметил, что Москва должна определиться, по какому пути пойдет дальше. Трамп выразил надежду, что США и РФ когда-нибудь смогут наладить отношения, передают «Аргументы и Факты».

Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале ракетного удара по Сирии. К нему присоединились Великобритания и Франция. Поводом для такого решения стали данные о том, что Дамаск якобы применял химоружие в сирийской Думе. Москва неоднократно представляла доказательства того, что инцидент в Думе — это срежиссированная постановка Запада, цель которой — создать информационный вброс и оправдать силовой удар извне.

Отметим, что по территории САР было выпущено 100 ракет, большую часть из которых сирийским ПВО удалось успешно отразить.