Глава Миннаца ЧР озвучил позицию Кадырова по ночным ударам западной коалиции по Сирии

Москва, 14 апреля. Ракетный удар коалиции во главе с США по Сирии — это прямая угроза не только всему исламскому миру, но и России, а также всем суверенным государствам.

Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, комментируя позицию чеченского лидера Рамзана Кадырова по ракетным ударам США, Британии и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля.

«Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не раз высказывал свою точку зрения по этому поводу. В беспрецедентных по коварству и жестокости действиях США и их угодливых союзников содержится не только угроза России, но и другим суверенным государствам. Военная мощь нашей страны и убедительные победы сирийских правительственных войск над игиловцами не входили в их далеко идущие планы безусловного мирового господства», — сообщил министр, озвучивая мнение Кадырова.

Чеченский лидер, по словам Умарова, полагает, что ракетные удары по Сирии в ночь на 14 апреля — «это также прямая агрессия против исламского мира».

«У нас нет никаких сомнений в том, что суровое возмездие для нелюдей, уничтожающих мирных мусульман, неминуемо. Наступил момент истины. Теперь настоящие террористы, целенаправленно убивающие мирных людей, открыли свое поганое рыло. Пусть, наконец, поймет все прогрессивное человечество, что террористические акты самых чудовищных масштабов планируются не в мирных мечетях Ближнего Востока, а в кровожадных правительствах «цивилизованного» Запада», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, что рано утром 14 апреля 2018 года коалиция во главе с США, в которую также входят Великобритания и Франция, нанесла ракетный удар по Сирии. В результате ранения получили мирные жители, точное число пострадавших уточняется. Как передают корреспонденты ФАН, система ПВО Сирии справилась с большинством ракет.

Удар США и их союзников, как утверждают в Вашингтоне, стал ответом на «химатаку» в Думе. Москва предоставила неопровержимые доказательства того, что в Думе имела место элементарная постановка.