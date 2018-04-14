Меню
Новости Сирии
«История расставит все по местам»: Путин отреагировал на агрессию США в Сирии
Новости Сирии
Удар США в Сирии: ФАН публикует фото сбитых ракет и разрушений в Хомсе
Следующая новость
Загрузка...

    «История расставит все по местам»: Путин отреагировал на агрессию США в Сирии

      /  Обновлено: 
    5232

    «История расставит все по местам»: Путин отреагировал на агрессию США в Сирии

    Москва, 14 апреля. История расставит все по местам, она уже возложила на США ответственность за расправу с Югославией, Ираком и Ливией, отреагировал на агрессию Вашингтона в Сирии президент РФ Владимир Путин.

    «История расставит все по своим местам. Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — подчеркнул глава государства в субботу в специальном заявлении по САР.  

    Путин отметил, что эскалация ситуации вокруг Сирии разрушительно действует на всю систему международных отношений.

    Напомним, возглавляемая США коалиция в ночь на субботу нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых армия САР успешно перехватила с помощью системы ПВО.

    В «химатаке» Запад голословно обвинил Дамаск в начале недели. Москва подчеркивала, что данные заявления являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР. Российская сторона отмечала, что представленное в качестве «доказательства» видео «Белых касок» является постановочным.

    «История расставит все по местам»: Путин отреагировал на агрессию США в Сирии

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    10:58   14 Апреля 2018
    3388
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    6808
    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    7:39   14 Апреля 2018
    5246
    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    6:43   14 Апреля 2018
    30445