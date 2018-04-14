«История расставит все по местам»: Путин отреагировал на агрессию США в Сирии

Москва, 14 апреля. История расставит все по местам, она уже возложила на США ответственность за расправу с Югославией, Ираком и Ливией, отреагировал на агрессию Вашингтона в Сирии президент РФ Владимир Путин.

«История расставит все по своим местам. Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — подчеркнул глава государства в субботу в специальном заявлении по САР.

Путин отметил, что эскалация ситуации вокруг Сирии разрушительно действует на всю систему международных отношений.

Напомним, возглавляемая США коалиция в ночь на субботу нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых армия САР успешно перехватила с помощью системы ПВО.

В «химатаке» Запад голословно обвинил Дамаск в начале недели. Москва подчеркивала, что данные заявления являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР. Российская сторона отмечала, что представленное в качестве «доказательства» видео «Белых касок» является постановочным.