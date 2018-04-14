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Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии
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    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

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    Путин: Инсценировка применения отравляющих веществ стала предлогом для нападения США в Сирии

    Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин отреагировал на удар США в Сирии. По словам российского лидера, западные страны, которые поддержали агрессию Вашингтона в арабской республике, цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в САР. 

    Инсценировка применения отравляющих веществ в сирийской Думе стала предлогом для нападения, заявил Путин. Западные страны предприняли военную акцию, не дождавшись итогов расследования.

    При этом президент России напомнили, что год назад США уже использовали этот предлог при атаке на сирийскую базу «Шайрат».

    «Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — напомнил Путин.

    Сегодня ночью силы коалиции США выпустили более 120 крылатых ракет по военным объектам и химической лаборатории на территории Сирии. На данный момент известно, что в результате атаки пострадали мирные жители. О погибших и пострадавших среди военных САР не сообщалось. Кроме того, удар не затронул российские объекты.

    Автор: Иван Денисов
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