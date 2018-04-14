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Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии
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    Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

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    Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Москва, 14 апреля. Удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии является актом агрессии против суверенного государства, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что удар Вашингтона и его союзников по военным и гражданским объектам САР совершен в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности ООН.

    «14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры САР. Без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении Путина.

    В ночь на субботу возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение в сирийском городе Дума химическое оружие.

    Как сообщало Минобороны, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийским военным с помощью системы ПВО удалось успешно перехватить. Также в боевую готовность были приведены российские системы ПВО в САР, они выявляли и контролировали все пуски ракет.

    Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Тем не менее, в результате удара США в Сирии пострадали мирные жители. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что своими действиями в САР Вашингтон помогает террористам.

    Напомним, обвинения в «химатаке» в адрес Дамаска Запад выдвинул в начале этой недели. Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.

    Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

    Автор: Василий Котов
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