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Путин: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН после удара США по Сирии
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    Путин: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН после удара США по Сирии

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    Путин: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН после удара США по Сирии

    Москва, 14 апреля. В ближайшее время Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН после массированного ракетного удара коалиции США, Великобритании и Франции по объектам на территории Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Темой заседания станут агрессивные действия западной коалиции против Сирии.

    «Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Путин: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН после удара США по Сирии

    Примерно в 4 часа ночи силы США, Великобритании и Франции на Ближнем Востоке нанесли массированный удар по объектам в Сирии. Главными целями стали научные и военные объекты. Поводом, как отмечается в сообщении Кремля, как и год назад стала инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения в пригороде Дамаска городе Дума. 

    Ранее российское военное ведомство сообщало о наличии неопровержимых доказательств того, что видеозапись «последствий химатаки в Думе» была постановкой, организованной сирийскими «Белыми касками».

    Автор: Валентин Меликов
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