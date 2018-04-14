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Ручки дверей стянули тросиком: СК раскрыл новые подробности пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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    Ручки дверей стянули тросиком: СК раскрыл новые подробности пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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    Ручки дверей стянули тросиком: СК раскрыл новые подробности пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    Москва, 14 апреля. Ручки дверей кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки людей во время пожара 25 марта, были заблокированы тросиком с замком. Об этом сообщает СК РФ.

    Как установили следователи, двери запасного выхода кинотеатра были стянуты похожим на велосипедный тросиком с замком. Находившиеся внутри посетители вырвали его и открыли двери, но не смогли покинуть помещение, так как столкнулись со стеной густого черного дыма. Тогда один из погибших, который имел навыки противопожарной безопасности, принял решение остаться в помещении кинотеатра, предварительно заткнув все щели одеждой.

    Кроме того, как отмечает ведомство в мессенджере «ТамТам», установлены высокопоставленные чиновники, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня».

    Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Он стал одним из крупнейших по числу жертв в России Погибли 64 человека, из них 40 детей.

    Автор: Иван Денисов
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