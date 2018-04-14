Франция не предупреждала Россию об ударах по Сирии — СМИ

Париж, 14 апреля. Франция не предупреждала президента России Владимира Путина об ударе по Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Выступая с заявлением в субботу, 14 апреля, глава Минобороны Франции Флоранс Парли сказала, что «Франция и союзники убедились в том, что российская сторона была оповещена об операции».

Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести точечные удары по территории Сирии. К действиям США присоединились Великобритания и Франция. Как пояснил Трамп, его решение связано с якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. Отметим, что местные врачи не зафиксировали ни одного жителя города Дума с признаками химического отравления. Кроме того, Москва представляла доказательства того, что инцидент в Думе был срежиссирован странами Запада. Цель видео, предоставленного «Белыми касками, создать информационный вброс и оправдать силовой удар извне, уверены власти РФ.

По информации Минобороны России, сирийским ПВО удалось отразить большую часть ракет, выпущенных по Сирии. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей ранее, ракеты, выпущенные по сирийскому Хомсу, были нейтрализованы.