Названы десять целей коалиции США в ходе удара по Сирии

Дамаск, 14 апреля. В ходе массированного ракетного удара по территории Сирии у коалиции США, Великобритании и Франции были десять главных целей, расположенных в провинции Дамаск, столице Сирии, а также на территории провинции Хомс.

Среди важнейших целей удара были дамасский аэропорт «Мезза», а также научные центры в районе Дамаска Барзе и в пригороде столицы Джармайе — там, по мнению западных спецслужб, расположены сирийский центры по исследованиям в области химического оружия. Также под удар попал военный аэродром Ад-Думейр — по версии Запада, именно с этого аэродрома вылетел вертолет, якобы сбросивший на город Дума бомбу с хлором.

Под ракетный удар также попали штаб Республиканской гвардии Сирии, база ПВО под горой Касьюн в провинции Дамаск, место дислокации 41-го батальона сирийского спецназа, военные подразделения в Каламуне, военный объект в Кисве и склады вооружений сирийской армии в провинции Хомс, сообщают военные источники в Сирии.

Напомним, поводом для ракетной атаки, приказ о которой президент Дональд Трамп отдал без санкции конгресса США, стала «химическая атака» в городе Дума, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск. В Минобороны РФ заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что единственное доказательство того факта, что «химическая атака» в принципе была, видеозапись, сделанная сирийскими «Белыми касками», является постановкой и фейком.