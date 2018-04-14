Сирия: системы ПВО сбили все 12 выпущенных по аэродрому Думейр ракет

Москва, 14 апреля. Сирийские системы противовоздушной обороны сбили все 12 ракет, выпущенных возглавляемой США коалицией по аэродрому Думейр на востоке Дамаска, сообщает Минобороны РФ.

Ракеты были перехвачены с помощью зенитных ракетных комплексов, разработанных еще в СССР. Как ранее уточняло ведомство, в частности, использовались средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».

Напомним, в ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией нанесли удары по объектам, расположенным на территории САР. Всего по Сирии было выпущено более 100 ракет. Большая их часть была перехвачена. Ранее корреспондент ФАН передавал, что все ракеты, выпущенные по Хомсу, были нейтрализованы.

Коалиция США заявляет, что удар был произведен в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. В применении химоружия Запад голословно обвиняет Дамаск. Москва неоднократно отмечала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.