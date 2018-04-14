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Умер двукратный лауреат «Оскара» Милош Форман
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    Умер двукратный лауреат «Оскара» Милош Форман

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    Умер двукратный лауреат «Оскара» Милош Форман

    Лос-Анджелес, 14 апреля. Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет в США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чешское агентство СТК.

    О смерти постановщика сообщила его супруга.

    Милош Форман получил широкую известность после выхода таких фильмов, как «Народ против Ларри Флинта», «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки», «Призраки Гойи», «Человек на Луне».

    Форман является лауреатом двух премий «Оскар», а также «Золотого глобуса», британской кинопремии BAFTA и французского «Сезара», берлинского «Серебряного медведя». Кроме того, Милош Форман получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Отрыв».

    Автор: Дима Оленин
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