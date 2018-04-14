Меню
Новости Сирии
Президент Асад находится в Дамаске после ударов США по Сирии
Новости Сирии
Франция не предупреждала Россию об ударах по Сирии — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Президент Асад находится в Дамаске после ударов США по Сирии

    60

    Президент Асад находится в Дамаске после ударов США по Сирии

    Москва, 14 апреля. В настоящее время после ударов сил коалиции США по Сирии президент страны Башар Асад находится в Дамаске, где осуществляет руководство страной. 

    На видео продолжительностью восемь секунд президент Асад заходит в здание президентского дворца в Дамаске и идет по коридорам. Краткий комментарий к опубликованной пресс-службой видеозаписи гласит: «Утро стойкости».

    Напомним, минувшей ночью силы коалиции США выпустили более 120 крылатых ракет «Томагавк» по военным объектам и химической лаборатории на территории Сирии. Российские объекты в Сирии под удар не попали. 

    Поводом для атаки стали сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, где якобы погибли десятки мирных жителей в результате применения химического оружия. Несмотря на то, что никаких фактических доказательств того, что было применено химическое оружие, представлено не было, президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке. Минобороны РФ назвало видеозапись «последствий химатаки» фейком, призванным оправдать удар по Сирии.

    Президент Асад находится в Дамаске после ударов США по Сирии

    Автор: Валентин Меилков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    3284
    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    7:39   14 Апреля 2018
    4195
    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    6:43   14 Апреля 2018
    29500
    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    5:47   14 Апреля 2018
    42170