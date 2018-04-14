Президент Асад находится в Дамаске после ударов США по Сирии

Москва, 14 апреля. В настоящее время после ударов сил коалиции США по Сирии президент страны Башар Асад находится в Дамаске, где осуществляет руководство страной.

На видео продолжительностью восемь секунд президент Асад заходит в здание президентского дворца в Дамаске и идет по коридорам. Краткий комментарий к опубликованной пресс-службой видеозаписи гласит: «Утро стойкости».

Напомним, минувшей ночью силы коалиции США выпустили более 120 крылатых ракет «Томагавк» по военным объектам и химической лаборатории на территории Сирии. Российские объекты в Сирии под удар не попали.

Поводом для атаки стали сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, где якобы погибли десятки мирных жителей в результате применения химического оружия. Несмотря на то, что никаких фактических доказательств того, что было применено химическое оружие, представлено не было, президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке. Минобороны РФ назвало видеозапись «последствий химатаки» фейком, призванным оправдать удар по Сирии.