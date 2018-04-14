Сирия: все больше жителей Дамаска собираются на площади для поддержки Асада после удара США

Дамаск, 14 апреля. Все больше и больше людей стягивается на площади Омейядов в сирийском Дамаске, чтобы отпраздновать отражение агрессии стран Запада и поддержать президента САР Башара Асада, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Несмотря на раннее утро, на площади собралось уже много людей. Многие из них размахивают сирийскими флагами и выкрикивают антиамериканские лозунги.

«Мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента», — заявил один из активистов.

Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести точечные удары по Сирии. В операции также приняли участие силы Великобритании и Франции. По словам американского главы, данное решение стало ответом на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Москва неоднократно предоставляла неоспоримые доказательства того, что данный инцидент был срежиссирован странами Запада с целью создать информационный вброс и оправдать применение силы извне.

По информации Минобороны России, США, Франция и Великобритания выпустили сотню ракет по территории Сирии. Отметим, что сирийские ПВО смогли отразить большую часть ракет на подлете.