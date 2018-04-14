Американские правозащитники назвали незаконным удар коалиции США по Сирии

Вашингтон, 14 апреля. Незаконным и противоречащим конституционному праву назвал Американский союз гражданских свобод удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии.

Правозащитники напомнили, что, согласно американской конституции, использование военной силы без разрешения конгресса США не разрешается, а международное право запрещает одностороннее использование силы во всех случаях, кроме самозащиты.

«Данные военные действия незаконны. Президент (Дональд) Трамп в одностороннем порядке начал удары против страны, которая нас (США) не атаковала и без какого-либо разрешения конгресса», — подчеркнула представитель Союза Хина Шамси.

Напомним, в ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией нанесли удары по объектам, расположенным на территории Сирии. По информации Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых сирийская армия с помощью ПВО смогла отразить. Как передавал корреспондент ФАН, в Хомсе были перехвачены все ракеты коалиции.

Коалиция США заявляла, что нанесла удары в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск. Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.